Шатдаун в США близок к завершению

Сенат США вслед за нижней палатой парламента проголосовал за проект закона о возобновлении финансирования правительства. Теперь дело только за подписью Трампа. Таким образом, рекордный шатдаун, который продлился уже 42 дня, близок к завершению.

Однако речь идет лишь о временной передышке: 30 января проблема финансирования правительства вновь даст о себе знать. Между тем шатдаун привел к самому серьезному за многие годы кризису в армии: на военных базах страны частой картиной стали очереди за бесплатными продовольственными наборами, а зарплаты здесь не получали уже больше месяца. Большинство гражданских служащих Пентагона отправлены в отпуска без сохранения содержания. Опросы свидетельствуют, что это лишь верхушка айсберга: 7 % военных чиновников намерены подать заявления об увольнении, поскольку возмущены отношением начальства.