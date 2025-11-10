3.68 BYN
Центр технического творчества детей и молодежи работает в Минске
Автор:Катерина Стреха
Инвестиции - в научное будущее страны. Центр технического творчества - новая точка притяжения юных инженеров.
Центр технического творчества детей и молодежи начал работу
От теории к практике - один из основных принципов работы научных лабораторий Центра технического творчества детей и молодежи. Всего их 18. По разным направлениям - от авиа, судо- и ракетомоделирования до конструирования беспилотников и автомобильной техники. Мы, белорусы, инновации создавать умеем.
Новый центр - одна из ступеней в большую науку или реальное производство.
В инженерной кузнице будущего обучаться могут ребята, начиная с шестилетнего возраста. Ежемесячно Минский городской центр технического творчества будут посещать около 7,5 тысячи юных белорусов.