Центр технического творчества детей и молодежи работает в Минске

От теории к практике - один из основных принципов работы научных лабораторий Центра технического творчества детей и молодежи. Всего их 18. По разным направлениям - от авиа, судо- и ракетомоделирования до конструирования беспилотников и автомобильной техники. Мы, белорусы, инновации создавать умеем.