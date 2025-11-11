Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В мире отмечают Международный день энергосбережения

11 ноября отмечают Международный день энергосбережения. И в Беларуси вопросам рационального использования энергоресурсов уделяют особое внимание. Показатель энергетической самостоятельности нашей страны приближается к 30 %.

Продолжается строительство новых объектов с использованием местных видов топлива. За 5 лет возведено около 70 новых энергоисточников.

Вовлечение в энергобаланс страны собственных энергоресурсов - задача, поставленная главой государства. Прежде всего - это торф, щепа и пеллеты.

Разделы:

В миреЭкология

Теги:

энергосбережениеэнергия