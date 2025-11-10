В Вильнюсе начались военные учения

В Вильнюсе стартовали очередные военные учения, на этот раз - в сфере кибербезопасности. В течение двух недель более 300 армейских специалистов из десятков стран Европы, а также представляющие НАТО, будут отрабатывать навыки отражения кибернетических угроз, обучаться виртуальным наступлениям и окружениям.