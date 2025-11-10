Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Вильнюсе начались военные учения

В Вильнюсе стартовали очередные военные учения, на этот раз - в сфере кибербезопасности. В течение двух недель более 300 армейских специалистов из десятков стран Европы, а также представляющие НАТО, будут отрабатывать навыки отражения кибернетических угроз, обучаться виртуальным наступлениям и окружениям.

Как объявило Минобороны Литвы, учения предполагают борьбу с DoS-атаками, а также попытками нарушения работы информсистем.

Учения в Литве давно превратились в бесконечный марафон: НАТО и европейские союзники страны лишь успевают закончить одни маневры, как тут же дают старт другим.

