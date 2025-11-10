3.68 BYN
В Украине запустили процедуру отставки правительства. НАБУ начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики, в которых замешано ближайшее окружение Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое контролируется американцами и европейцами, провело обыски и опубликовало данные прослушек. Объявлено, что бизнесмен Тимур Миндич, который давно связан с Зеленским и считается его кошельком, был в центре масштабной схемы хищения и отмывания госсредств: сотни миллионов долларов, предназначенные на восстановление энергосистемы, обращались в криптовалюту, а потом и в наличность.
Офис Зеленского долго защищал Миндича, и сейчас ему вовремя дали знать об обысках: бизнесмен успел бежать из Украины, также как и несколько других фигурантов дела.