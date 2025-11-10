Защита рынка, стандарты в области ИИ - основные приоритеты Госстандарта

Главные задачи - защитить потребителей от небезопасной продукции и серых схем, а также упростить взаимодействие в рамках Союзного государства и ЕАЭС за счет цифровизации процессов технического регулирования. Также сегодня особый акцент на опережающую стандартизацию.

"Если раньше стандарты классически разрабатывались около двух лет, то сейчас эти сроки сдвинулись. Это 6-9 месяцев. Стандарты по бережливому производству сделали за два месяца. Мы хотим работать на опережение для того, чтобы у производителей было больше возможностей доступа на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому учитываем, взаимодействуем со всеми дружественными странами для того, чтобы учесть эти моменты".