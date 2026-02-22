3.73 BYN
Министр обороны Великобритании хочет отправить войска в Украину
Автор:Редакция news.by
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что надеется стать первым министром обороны, который направит войска в Украину. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
Почему-то, по мнению английского политика, это поможет мгновенному окончанию конфликта. Бывший британский премьер Борис Джонсон ранее также высказывался за отправку солдат в зону украинского конфликта.
МИД России считает любое потенциальное размещение иностранных войск на территории Украины неприемлемым.
Фото РИА Новости