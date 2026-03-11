Минобороны Латвии объявило о возведении бетонных заграждений "Зубы дракона" на границе с Россией

Милитаризация стран Балтии идет полным ходом. Курс на изоляцию взяла и Латвия. В стране идут работы по укреплению восточной границы. Минобороны балтийской республики объявило о старте первого этапа по возведению бетонных заграждений на границе с Россией. Укрепление получило название "Зубы дракона".



В ведомстве отметили, что конструкция хорошо зарекомендовала себя в ходе украинского конфликта. Что интересно, возведение военных сооружений происходит на изъятых у людей территориях. Правительство поддержало присвоение этим землям статуса объекта нацинтересов. Владельцам недвижимости обещали компенсации.