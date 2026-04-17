Минобороны: Словакию ожидает вооруженная миграция из Украины
Словакию ожидает вооруженная миграция из Украины. Об этом предупредили в минобороны страны и объявили о привлечении армии для защиты населения.
В ведомстве подчеркнули, что наибольшую угрозу представляют организованные преступные группы с крупнокалиберным оружием. От миграции бывших участников украинского конфликта особенно может пострадать восточная часть Словакии.
Напомним, Братислава выступает за прекращение военных действий в Украине и не оказывает военную помощь Киеву. Это вызывает острую критику как в Киеве, так и Брюсселе.
При этом ЕС хочет затянуть конфликт минимум до 2030 года. Как объяснил глава генштаба Бельгии, это время нужно Европе, чтобы успеть перевооружиться и подготовиться к войне с Россией. Также генерал заявил: "У нас еще есть несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время. Вот почему мы их так поддерживаем".