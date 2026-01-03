Военная агрессия США и похищение президента Венесуэлы в нарушение всех международных договоров стало главной темой обсуждения планетарного сообщества. Большинство мировых лидеров выступили с жесткой критикой действий администрации Трампа.

Россия решительно призывает США освободить Мадуро и его супругу, об этом говорится в заявлении МИД Российской Федерации. В Китае решительно осудили применение силы США против Венесуэлы. В МИД КНР призвали США соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран. Куба, Мексика, Колумбия, Бразилия, Чили, Иран заявили о нарушении международного права и потребовали немедленного освобождения президента Венесуэлы. К деэскалации и уважению международного права призывает МИД Швейцарии. Внешнеполитическое ведомство Австрии созвало кризисный штаб из-за событий в Венесуэле.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за "мирный и демократический переход" власти в Венесуэле, заявив, что любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН. Удивительно, но даже в МИД Франции признали, что военная операция США в Венесуэле и захват президента этой страны противоречат международному праву. В свою очередь Генсек ООН Антониу Гутерриш по традиции выразил "глубокую встревоженность". Он признал, что действия США в Венесуэле создают опасный прецедент.