Мир протестует против агрессии США в Венесуэле
Внимание всего мира приковано к Венесуэле. Военная агрессия США и похищение президента Боливарианской республики в нарушение всех международных договоров остается главной темой обсуждения на планете.
Беларусь категорически осуждает вооруженную агрессию США.
В знак протеста против действий Америки в отношении Венесуэлы по всему миру прошли массовые акции. В самой республике на улицы вышли люди, несогласные с захватом президента Мадуро. Демонстранты скандировали лозунги в поддержку своего лидера, выступая против преступления американских властей.
Сами американцы также против незаконного силового вмешательства. В Нью-Йорке сотни людей собрались на Таймс-сквер с плакатами. Главными лозунгами массовых протестов стали фразы "Руки прочь от Венесуэлы" и "Прекратите бомбить Каракас". В Вашингтоне демонстранты вышли к Белому дому и скандировали лозунги против войны и президента Америки.
В Европе жгут флаги США. Подобные акции прошли в Париже, Афинах, Берлине. В Риме сотни людей заполнили улицы, требуя уважения суверенитета Латинской Америки. На Кубе митингующие выразили поддержку Мадуро и осудили действия Вашингтона. В Аргентине прошли многолюдные шествия с лозунгами против агрессии. В Канаде активисты также вышли на улицы и призвали к прекращению вмешательства. Не остались равнодушными и соседние страны в Латинской Америке.