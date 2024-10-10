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Мир замер в опасении большой войны на Ближнем Востоке
ВВС Израиля ударили по центральному району Бейрута
Как сообщают арабские СМИ, целью мог быть Вафик Сафа, член высшего командования "Хезболлы". Удар пришелся по многоэтажке. По предварительным данным, есть погибшие и десятки раненых. На месте работают экстренные службы. Идет разбор завалов. Пострадал ли Сафа, пока неизвестно.
Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана
Мир же замер в опасении большой войны на Ближнем Востоке. Угроза удара Израиля по ядерным объектам Ирана остается на повестке дня, несмотря на призывы Вашингтона к воздержанию от таких действий. Как сообщает Bloomberg, официальные лица США сильно обеспокоены возможностью эскалации конфликта, которая может серьезно дестабилизировать энергетические рынки. И требуют от Тель-Авива не превращать Ливан в Газу. Агентство подчеркивает, что на данный момент гарантий на мирное разрешение конфликта мало. Тегеран уже пообещал, что в случае нападения со стороны Израиля выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия. В МИД Ирана также призвали все страны региона объединиться перед лицом общей угрозы и ради обеспечения безопасности.
Напряжение растет с каждой минутой
Пока же ситуация лишь накаляется. "Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю. За минувшие сутки со стороны Ливана выпустили 360 снарядов. В одном из приграничных городов погибли двое мирных жителей. Наносить удары сразу по нескольким направлениям продолжают и силы ЦАХАЛ. Минувшей ночью Израиль обстрелял промышленные и военные объекты в Сирии. Новые удары зафиксировали в секторе Газа, в том числе по лагерю беженцев. Сообщается о погибших и раненых.
По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время четверть территории страны - под действием израильских военных приказов о перемещении гражданских лиц. Это очевидный признак растущих масштабов гуманитарного кризиса и расширения войны Израиля против "Хезболлы". На фоне эскалации ситуации США перебросили в регион третью эскадрилью боевых самолетов.