Мирный план США не устроил Киев и ЕС, и они подсунули свои корректировки

Встреча в Швейцарии на выходных закончилась пшиком. Европейцы - эти "продолжатели конфликта", - подсунули корректировки, которые убивают суть мирного плана Трампа. ЕС выдал свой 24-пунктный шедевр, где Украина получает "гарантии безопасности" от США по типу 5-й статьи НАТО. И это уже не план, а бомба с часовым механизмом. В чем злая ирония?

Этот план - зеркальное отражение того, что Москва уже отвергла. Отказ от вывода войск из Донецка, переговоры только по текущей линии фронта. Плюс гарантии от США, слитие русских активов на "восстановление" Украины и компенсация Штатам! А ВСУ - не 600 тысяч, как у Трампа, а минимум 800 тысяч.

Это не план, а письмо Деду Морозу и одновременно рецепт вечной войны. Он выглядит как ультиматум проигравшего, но написанный, как если бы он был победителем.

И игнорирует не только условия России, но и ситуацию на фронте. А также простой вопрос: а зачем России соглашаться на уступки, которые по сути - причина того, что она пошла на конфликт? Впрочем, когда Марко Рубио журналисты спросили о встречном плане ЕС, он ответил очень странно: "Я не видел никакого встречного плана Европы" и поспешил уйти.

Марко Рубио: Я не видел никакого встречного плана Европы

Европейские "корректировки": уже два плана и ни одного мира

Саммиты, встречи в Женеве, срочные переговоры. Вся эта суета напоминает репетицию пьесы, где актеры не выучили роли и спорят с режиссером. Госсекретарь США Марко Рубио пафосно заявляет об "огромном прогрессе", но при этом утверждает, что никаких "встречных планов от Европы" он не видел. Как же так? А те 24 пункта, просочившиеся в СМИ, это что, коллективное творчество журналистов?



Американская администрация играет в свою игру. Ей нужна "сделка" любой ценой. И договоренности с Россией для этого подходят куда лучше, чем "письмо Деду Морозу" от ЕС. Для Трампа это отличный PR-ход под лозунгом "Я остановил еще одну войну".



Европа же демонстрирует удивительное единство в отстаивании принципов, которые ни на йоту не приближают мир, а лишь подкидывают дров в костер. Сегодня анонсирован экстренный саммит ЕС по Украине - видимо, чтобы обсудить, как переформатировать план Трампа.

Стив Самарин, политолог (США)

Стив Самарин, политолог (США):

"Мнение Украины и ее европейских партнеров никого не интересует, и спрашивать их особо никто не будет. Поскольку Соединенные Штаты предоставили этот план, и наш президент будет требовать, чтобы этот план был принят, причем по всем пунктам, включая и те четыре, которые вызывают сомнения у украинской стороны. Да, конечно, для Украины этот план прямо скажем, тяжелый. И, конечно, для Украины этот план сопряжен с большими серьезными потерями, но придется его принять, возможно, не юридически, возможно, де-факто. Но принять его придется, поскольку сейчас русские владеют уже не только тактической, но и уже стратегической инициативой на фронте".

Мирный план Трампа как танк в болоте: мощный, но увяз. ЕС и Украина отвергают его, предлагая свой, который Москва уже отвергала. Вот вам и замкнутый круг. Разногласия по территориям, НАТО и активам непреодолимы, а саммит ЕС только добавит шума.