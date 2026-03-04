3.74 BYN
Мировые цены на нефть и газ резко выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке
Мировые цены на энергоносители резко выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал корабли и энергетические объекты, перекрыв судоходство в Персидском заливе и вынудив приостановить добычу нефти и газа от Катара до Ирака, что привело к прекращению экспорта энергоносителей.
Накануне стоимость барреля нефти Brent превысила отметку в 83 доллара, что стало самым высоким показателем с июля 2024 года. С пятницы нефть подорожала более чем на 15 %. Цены на газ в Европе взлетели на 40 %, а затем немного снизились, что стало продолжением роста на 40 % в понедельник. И, похоже, дальше будет только хуже.
Настоящее столпотворение из нефтетанкеров и газовозов собралось возле Ормузского пролива. Иран объявил об установлении полного военного контроля над этим стратегически важным участком. Сообщается, что с момента блокировки поражены 10 нефтяных танкеров, пытавшихся его пересечь. При этом в понедельник через пролив смогли пройти только два танкера.