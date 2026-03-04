Мировые цены на нефть и газ резко выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке

Мировые цены на энергоносители резко выросли из-за кризиса на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал корабли и энергетические объекты, перекрыв судоходство в Персидском заливе и вынудив приостановить добычу нефти и газа от Катара до Ирака, что привело к прекращению экспорта энергоносителей.

Накануне стоимость барреля нефти Brent превысила отметку в 83 доллара, что стало самым высоким показателем с июля 2024 года. С пятницы нефть подорожала более чем на 15 %. Цены на газ в Европе взлетели на 40 %, а затем немного снизились, что стало продолжением роста на 40 % в понедельник. И, похоже, дальше будет только хуже.