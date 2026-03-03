МОК: организация не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не располагает ресурсами для контроля за соблюдением резолюции об олимпийском перемирии. В организации подчеркнули, что документ носит исключительно декларативный характер и не является обязательным, пишет РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. 30 января начался период олимпийского перемирия, связанный с Играми в Италии. Он закончится через семь дней после завершения Паралимпиады, которая пройдет 6-15 марта.

"В мире, охваченном конфликтами, раздорами и трагедиями, МОК твердо придерживается своего убеждения, что спорт должен оставаться маяком надежды - силой, объединяющей весь мир в мирном соперничестве. МОК приходится действовать в сложных реалиях, на каждой Олимпиаде мы сталкиваемся с последствиями текущего политического контекста и последних событий в мире. Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) под названием "Построение мирного и лучшего мира с помощью спорта и олимпийских идеалов" (обычно называемая резолюцией об олимпийском перемирии) поддерживает МОК в достижении этой цели", - говорится в заявлении.

"Резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы резолюцией, по которой государства - члены ООН договариваются для каждых Олимпийских и Паралимпийских игр. Она вносится страной - организатором Игр и принимается самими государствами - членами ООН. МОК, обладая статусом постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств для обеспечения выполнения этой резолюции. Мы признаем, что это полностью находится в компетенции системы ООН и вне компетенции МОК", - добавили в организации.

Россияне в большинстве видов спорта были отстранены от участия в международных турнирах после начала СВО. Также МОК запретил проведение международных соревнований на территории России. Основанием для введения санкций в отношении российских спортсменов в 2022 году стало якобы "нарушение олимпийского перемирия" в связи с началом действий в Украине после завершения Олимпийских игр в Пекине.