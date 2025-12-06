Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Молдова запросила поставки электричества у Румынии

Молдова запросила у Румынии экстренные поставки электричества из-за проблем в украинских сетях, с которыми связана молдавская энергетика.

Из-за обстрелов в Украине был отключен важный энергоблок, а межсистемные линии электропередачи работают на пределе мощности, сообщила молдавская энергетическая компания.

Кишинев призвал жителей страны рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пикового потребления, чтобы снизить риск перегрузок и отключений.

