Молдова запросила поставки электричества у Румынии
Автор:Редакция news.by
Молдова запросила у Румынии экстренные поставки электричества из-за проблем в украинских сетях, с которыми связана молдавская энергетика.
Из-за обстрелов в Украине был отключен важный энергоблок, а межсистемные линии электропередачи работают на пределе мощности, сообщила молдавская энергетическая компания.
Кишинев призвал жителей страны рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пикового потребления, чтобы снизить риск перегрузок и отключений.