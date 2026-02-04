Морозы бьют рекорды: потребление газа в Литве взлетело до максимума за четыре года

В Литве установлен новый рекорд по уровню потребления природного газа - его было израсходовано 135 ГВт/ч за одни только сутки. В последний раз такой объем потребления газа имел место 4 года назад.

Причиной всему - небывало холодная погода: вот уже несколько недель в стране стоят 20- и даже 30-градусные морозы.

Между тем, объем запасов газа в хранилищах составляет лишь треть от нормы, при том что холода уходить пока не собираются. Морозы и политика властей привели к резкому росту цен на коммуналку: в январе она будет вдвое выше декабрьской.