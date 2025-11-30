3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в Сиднее, есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
Мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Пламя взметнулось на высоту в 150 метров, а на окрестные дома обрушился каменный дождь из обломков бетона размером с кулак.
На борьбу с огнем были направлены две сотни пожарных. Их работа осложнялась тем, что предприятие занималось утилизацией опасных химических материалов. К настоящему моменту огонь удалось укротить. Пострадали 2 человека.