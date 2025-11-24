3.69 BYN
Мощный взрыв прогремел в бизнес-центре в Баку: есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
ЧП в центре Баку. Мощный взрыв прогремел в здании бизнес-центра. Пострадали 7 человек. В Cети появились кадры с места событий: медработники выносят людей, повсюду выбиты окна, разрушены стены.
Сотрудники МЧС зафиксировали разрушения с первого по пятый этаж. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Повреждение произошло в газопроводе, который проложили по недавно построенной дороге перед бизнес-центром.