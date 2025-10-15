Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Москва предупреждает о разрушении диалога с США

Поставка ракет Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений России и США, заявил глава МИД России в интервью газете "Коммерсант".

По словам Сергея Лаврова, даже сам президент США признал, что передача этих крылатых ракет станет "очень серьезной эскалацией". Он подчеркнул, в случае реализации поставок Украина "уже будет ни при чем".

Ранее Трамп подтвердил, что почти принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk, но хочет понять, как Киев намерен их использовать. Киев рассчитывает, что окончательное решение будет принято уже 17 октября во время встречи Трампа с главой украинского режима.

