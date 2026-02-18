Москва ярко и красочно отмечает китайский Новый год

Москва вновь празднует Новый год, но теперь уже по лунному календарю. Столица России ярко и красочно отмечает китайский Новый год.

Узнали, чего боится чудовище Нянь и что является главным символом праздника.

Громкие и ритмичные звуки традиционных китайских барабанов тангу сообщают всем, что год Красной Огненной Лошади вступил в свои права. Барабанная дробь - это энергия ян, которая означает активное начало. Главные герои - дракон и лев. Первый символизирует достоинство и мудрость, второй защищает и приносит счастье.

Главный символ китайского Нового года - это красивые фонарики. Красный цвет и круглая форма символизируют достаток, любовь и успех. Еще у фонариков одна важная функция - отпугивать злых духов, поэтому во время китайского Нового года такие светильники развешивают буквально везде: на улицах, в магазинах, домах и квартирах.

Главный злодей китайского Нового года - чудовище Нянь. Оно боится громких звуков и красных оттенков, не случайно вся Манежная площадь в Москве словно алое огненное зарево. Огромный дракон обвивает самую высокую ель российской столицы и свысока следит за порядком. А внизу за безопасность отвечают воины династии Цинь, легендарные мастера боевых искусств. Их главная задача - защита императора. Но в праздничные дни они миролюбивы и держат мечи в ножнах.

Чувствуя безопасность, в народ выходит и сам император. Не спеша прогуливается, ловя на себе восхищенные взгляды современных женщин. И нарушая все протоколы, даже разрешает сделать совместное фото.

Чтобы не мешать прогулке императора, свита держится поодаль, чему несказанно рада, ведь праздничные дни - повод отдохнуть от придворных обязанностей.

Кстати, о Беларуси знают не только советники императора, но и современные китайские блогеры. Один из них летом даже отдыхал в Минске, поэтому о белорусском гостеприимстве только теплые слова: "Беларусь - Китай - дружба!"