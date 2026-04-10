МВФ: из-за войны в Иране число людей на грани голода в мире превысит 360 млн

Негативные последствия войны на Ближнем Востоке приведут к росту числа находящихся на грани голода людей в мире на 45 млн - до более чем 360 млн человек. С таким неутешительным прогнозом выступили в МВФ.

При этом отмечается, что конфликт в Иране приведет к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя до начала войны все указывало на положительную тенденцию. Перебои с поставками энергоносителей грозят остановкой работы ряда НПЗ, нехваткой продуктов нефтепереработки, обострением ситуации в сфере продовольственной безопасности и нарушениями в цепочках поставок.