МВФ: миру грозит масштабный экономический кризис
Автор:Редакция news.by
Конфликт в Иране в случае его продолжения может привести к глобальной экономической рецессии. Таков прогноз от МВФ.
Как предполагают эксперты, если конфликт из Персидского залива перекинется на другие регионы, котировки нефти могут взлететь на 100 % относительно января. Если же он останется локальным и быстро закончится, энергосырье по итогам года подорожает лишь на 19 %.
Во всех сценариях удар по экономике развивающихся стран будет почти в два раза сильнее, чем по развитым экономикам. Сильнее всего пострадают страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Достанется и Европе. А вот в США частично компенсируют рост цен.