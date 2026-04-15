МВФ: миру грозит масштабный экономический кризис

Конфликт в Иране в случае его продолжения может привести к глобальной экономической рецессии. Таков прогноз от МВФ.

Как предполагают эксперты, если конфликт из Персидского залива перекинется на другие регионы, котировки нефти могут взлететь на 100 % относительно января. Если же он останется локальным и быстро закончится, энергосырье по итогам года подорожает лишь на 19 %.