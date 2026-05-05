На Аляске создадут высокотехнологичный военный центр

Военные США усиливают свою активность на Аляске. На авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже планируется возведение высокотехнологичного центра.

Он будет использоваться для моделирования боевых действий против сопоставимого по силам противника, в том числе сложных угроз - с комбинацией воздушных, наземных, морских и кибернетических средств.

Проект предварительно оценивается в 355 млн долларов. Строительство полигона началось в 2025 году и должно завершиться к ноябрю 2029-го.

