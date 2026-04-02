На Ближнем Востоке могут построить новые нефтепроводы
Автор:Редакция news.by
Страны Персидского залива рассматривают возможность строительства нефтепроводов в обход Ормузского пролива, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее от таких проектов отказывались из-за их высокой стоимости и сложности. Но текущий кризис усилил интерес к альтернативным путям, например, к Саудовскому трубопроводу "Восток - Запад". Сегодня он перекачивает 7 млн баррелей нефти в сутки в порт Янбу на Красном море, полностью минуя Ормуз.
Одновременно Великобритания собирает представителей 35 стран для обсуждения мер по разблокировке стратегического морского пути. США участвовать в проекте не будут. Трамп прямо заявил, что его странe пролив якобы не нужен.