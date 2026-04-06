На Дагестан обрушился разрушительный потоп

Дагестан не успел оправиться после разрушительного потопа, как на регион вновь обрушилась стихия. В Дербентском районе прорвало плотину. МЧС провело экстренную эвакуацию местных жителей, однако несколько человек унесло течением реки.

Известно о трех погибших. Подтоплены несколько десятков домов, на федеральной трассе "Кавказ" обрушился мост.

В Махачкале вновь затоплены центральные улицы. Обрушился трехэтажный дом, жители были предварительно отселены. В республике действует экстренное предупреждение о сильных дождях и усилении ветра.

