Проливные дожди в Юго-Восточной Азии привели к веренице разрушительных оползней. Особенно пострадали от них южные регионы Филиппин и индонезийский остров Ява. На Филиппинах оползни поглотили десятки деревень.



К счастью, о жертвах не сообщается. На самом большом из островов Индонезии дождевые стоки приводят к повышению уровня воды в реках: бурные потоки уносят с собой мосты, размывают дороги и превращают целые регионы острова Ява в изолированные от внешнего мира острова.