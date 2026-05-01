На Филиппинах протестующие потребовали остановить войну на Ближнем Востоке
В мире 1 Мая неспокойно. В столице Филиппин во время акции протеста в честь "Дня труда" рабочие вступили в противостояние с полицией возле посольства США. Участники акции требуют повышения заработной платы после рекордного роста цен на топливо и сырьевые товары, а также прекращения войны на Ближнем Востоке.
В столице Аргентины Буэнос-Айресе первомайские демонстрации совпали с недовольством недавней реформой президента Милея. Она, в частности, упрощает процедуры найма и увольнения сотрудников и ограничивает право работников на забастовку. Наше терпение исчерпано, заявили участники акции. Они били в барабаны, размахивали транспарантами и скандировали антиправительственные лозунги.
А в Венесуэле к 1 Мая объявили о повышении так называемого интегрального минимального дохода. Он представляет собой сочетание базовой заработной платы и бонусов, которые используют для компенсации работникам.