На Филиппинах растет активность вулкана Майон

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Небо затянуто густым дымом. Потоки лавы продвинулись на 4 км. От пепла пострадали 52 района и несколько городов.

Местных жителей призвали не выходить на улицу, не заходить в опасные зоны. Красный Крест находится в состоянии повышенной готовности. Майон расположен на юго-востоке главного острова Филиппин Лусона. Из всех вулканов страны он считается наиболее активным. За последние 400 лет он извергался более 50 раз.