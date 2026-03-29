На Филиппинах транспортники объявили забастовку из-за роста цен на топливо

Транспортники на Филиппинах объявили забастовку из-за роста цен на топливо. Участники протеста требуют от властей снижения стоимости нефтепродуктов, отмены налогов на топливо, а также повышения тарифов и заработной платы.

Рост цен на бензин и дизель, по данным СМИ, превысил двукратный уровень с конца февраля на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Филиппины вплотную зависят от поставок энергии из стран этого региона, причем более 90 % топлива поступало сюда через Ормузский пролив.