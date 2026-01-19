На форуме в Давосе главной темой вместо Украины станет ситуация вокруг США и Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии станет главной темой на ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе. Как сообщает Politico, Украина, которая некогда была ключевой темой, переходит на второй план.

Европейские лидеры называют давление Трампа на Гренландию самой серьезной проблемой за десятилетия. Представители ЕС хотят использовать данный форум, чтобы убедить президента США отказаться от шагов, которые, по их мнению, подрывают НАТО.

Форум стартует 19 января в швейцерском Давосе и продлится до 23 числа. Ожидается, что Трамп прибудет 21-22 января и проведет серию встреч.