На Камчатку обрушился мощный циклон

Российская Камчатка утопает в снегу - на полуострове бушует сильный циклон. Снегом замело все до вторых этажей, а местами и выше. Машины погребены под сугробами, двери в подъезды заблокированы, люди пробираются через снег только с лопатами.

Изображение

Отложены все авиарейсы, сложная ситуация и на дорогах - проехать не может в том числе спецтехника. Из-за этого медикам скорой помощи пришлось более километра нести пациента при штормовом ветре.

В миреРоссия

циклонснегопадыКамчатка