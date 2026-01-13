3.70 BYN
На Камчатку обрушился мощный циклон
Автор:Редакция news.by
Российская Камчатка утопает в снегу - на полуострове бушует сильный циклон. Снегом замело все до вторых этажей, а местами и выше. Машины погребены под сугробами, двери в подъезды заблокированы, люди пробираются через снег только с лопатами.
Отложены все авиарейсы, сложная ситуация и на дорогах - проехать не может в том числе спецтехника. Из-за этого медикам скорой помощи пришлось более километра нести пациента при штормовом ветре.