На конференции в Мюнхене европейцы толкают воинственные речи

Европа голосует за продолжение войны в Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвала дать Киеву еще больше оружия. Британский премьер Стармер заявил, что Европе не выгоден мир. А президент Финляндии Стубб убеждал всех, что Украина выигрывает. Он также призвал укреплять военную мощь континента, продолжать перевооружение и поддерживать Украину. На этом фоне президент Франции Макрон объявил о том, что Париж и Берлин ведут переговоры о создании европейского ядерного зонтика. Особое внимание - выступлению госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о прогрессе в урегулировании в Украине и подтвердил, что новый раунд переговоров состоится 17 февраля в Женеве.

"Хорошая новость в том, что круг вопросов, которые необходимо решить для прекращения этой войны, сузился. Это хорошая новость. Плохая новость в том, что они сузились до самых сложных вопросов, на которые еще предстоит ответить, и работа в этом направлении еще не завершена. Мы добились прогресса в том смысле, что, я думаю, впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, на прошлой неделе встретились военные представители обеих сторон. В ближайший вторник состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет уже не та же группа людей. Послушайте, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении этой войны".