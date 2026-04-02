На Крит и Ливию обрушилась песчаная буря
Автор:Редакция news.by
Марсианские пейзажи можно было наблюдать на Крите. Здесь из-за песчаной бури все окрасилось в кроваво-красный цвет. Воздух стал совершенно непрозрачным, а видимость снизилась до считаных метров.
Ветер принес на остров песок из Африки. Там, в Ливии, на противоположном берегу Средиземного моря, можно было наблюдать аналогичные сцены. Мир вокруг окрасился внезапно в истошно-кровавый цвет.
К счастью, никаких бед это необычное атмосферное явление не принесло.