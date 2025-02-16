На Мюнхенской конференции пройдет экстренное совещание глав МИД стран ЕС

По словам польского министра иностранных дел, на встрече лидеры государств обсудят "вызовы, связанные с президентом США Дональдом Трампом". Пока же в Мюнхене не оставляют воинственную риторику. Глава дипломатии ЕС Каллас посетовала о том, что мирные россияне не гибнут в результате украинского конфликта.

"Что касается России и Украины, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут. Гибнут солдаты на чужой территории. Все хотят мира, но они понимают, что когда ты оккупирован, на словах все говорят про мир, но это не означает, что человеческие жертвы закончатся. И вот над этим нам надо работать".