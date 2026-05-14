На переговорах Китая и США особое внимание привлекло рукопожатие Трампа и Си Цзиньпина

Трамп во время встречи с китайским лидером заявил, что для него честь быть другом председателя КНР Си Цзиньпина. Считает ли Си Цзиньпин своим другом американского президента, этот вопрос адресовали СМИ официальному представителю МИД Китая. Прямого ответа он не дал. Но рассказал, на чем были сконцентрированы лидеры на переговорах.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b065a66-b007-49f4-bc99-6536bf436b35/conversions/21e22d2c-c335-4e96-b832-5424e756f6b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b065a66-b007-49f4-bc99-6536bf436b35/conversions/21e22d2c-c335-4e96-b832-5424e756f6b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b065a66-b007-49f4-bc99-6536bf436b35/conversions/21e22d2c-c335-4e96-b832-5424e756f6b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b065a66-b007-49f4-bc99-6536bf436b35/conversions/21e22d2c-c335-4e96-b832-5424e756f6b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

"Сегодня утром президент Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Трампом. Стороны достигли консенсуса относительно нового видения построения конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности. Конструктивная стратегическая стабильность должна представлять собой позитивную стабильность с упором на сотрудничество, прочную стабильность с умеренной конкуренцией, постоянную стабильность с управляемыми разногласиями и долгосрочную стабильность с обещаниями мира. Китай готов сотрудничать с США для воплощения этого нового видения китайско-американских отношений".