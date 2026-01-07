На Рождество в Африке прихожане надевают белые одежды как символ чистоты и защиты от злых сил

В Москве в храме Христа Спасителя рождественское богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Помимо верующих Русской Православной Церкви, в этот день рождение Спасителя отмечают Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Православная Церковь Чешских земель и Словакии. Праздничные литургии прошли в Грузии и Греции.

Рождество отмечают и в Африке. Здесь традиционно прихожане надевают белые одежды как символ чистоты и защиты от злых сил. В Эфиопии тысячи людей собрались на площади, где молитвы и гимны завершили сорокадневный пост. В Египте молились о мире и стабильности, президент страны по традиции принял участие в рождественской службе.