На штат Канзас в США обрушилась мощная песчаная буря

Страшно завораживающее зрелище из американского штата Канзас: на северо-западную часть обрушилась мощная песчаная буря.

Огромное облако пыли поднялось из-за ураганных порывов ветра. Густая стена из песка и грязи накрыла регион, и практически полностью заблокировала видимость на дорогах.

Помимо пыли, атмосферный фронт принес в регион сильный грозовой шторм, крупный град и угрозу формирования торнадо.

