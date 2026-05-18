На штат Канзас в США обрушилась мощная песчаная буря
Автор:Редакция news.by
Страшно завораживающее зрелище из американского штата Канзас: на северо-западную часть обрушилась мощная песчаная буря.
Огромное облако пыли поднялось из-за ураганных порывов ветра. Густая стена из песка и грязи накрыла регион, и практически полностью заблокировала видимость на дорогах.
Помимо пыли, атмосферный фронт принес в регион сильный грозовой шторм, крупный град и угрозу формирования торнадо.