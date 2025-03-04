На Западе предложили результативный способ, как угомонить Зеленского

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9780cd2-85e1-43a8-adcd-cd5443f1e25a/conversions/5bfd77a9-0eac-40fe-9e12-c3f2c52a70b8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Отключение Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия Владимира Зеленского, такое мнение выразил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, сообщает РИА Новости.

"Сокращение военной помощи Киеву не произойдет в одночасье. Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского", - говорится в публикации.

По мнению аналитика, глубинное государство будет всеми способами стремиться саботировать приостановку оказания Соединенными Штатами военной поддержки Украине.

Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

В октябре 2024 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что ВСУ используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".

Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. Как передавал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.

По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.