Наблюдайте и дальше: на Западе следят за проверкой боевой готовности ВС Беларуси и делают выводы

За ходом боевой готовности белорусской армии следит лично Главнокомандующий. Оценивают ее и западные аналитики.

На повестке СМИ ряда зарубежных изданий - тема проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси.

Так, например, китайское агентство "Синьхуа" пишет о тестировании военного организма следующее: "Синеокая усиливает стратегическое сдерживание для противодействия растущей военной активности НАТО. При этом Беларусь рассматривает свои действия не как эскалацию, а как необходимую реакцию на более враждебную обстановку в сфере безопасности".

Пишут об экзамене белорусских военных и польские СМИ. Что взяла "на карандаш" Варшава и в чем особенность нынешней проверки давайте разберемся.

Польский военно-аналитический портал Defence24 выделил несколько ключевых моментов проверки белорусской армии.

Первое - отсутствие объявленных сценариев, привлечение не только боевых частей, но и резервов. По мнению польских аналитиков, это показывает стремление Минска получить реальную картину состояния войск.

Второе - мобильность и действия в сложной местности и погодных условиях.

Третье - акцент на радиоэлектронной борьбе, маскировке и противодействии беспилотникам.

Четвертое - личный контроль и руководство процессом со стороны Президента. Польские аналитики расценивают это как фактор, снижающий риск хаоса в управлении в критический момент.

В заключении они пришли к выводу, что Беларусь не готовится к параду, а проверяет армию на способность действовать в реальных боевых условиях.

Ну, что сказать - похвально. Хороший разбор с акцентом на ключевые моменты.

Да, действительно, главная особенность подобных проверок - это внезапность. Никаких шпаргалок, возможности заранее продумать маневр здесь нет. Неожиданно, стихийно – синонимов много, смысл один. Задача армии сработать четко и быстро. Это является повседневной задачей Вооруженных Сил.

Далее. Мобильность и действия в сложных условиях. В этом году в связи с суровой зимой военные сдают экзамен со звездочкой. Сильные метели, гололед, морозы до минус 30. И наши военные, которые совершают марши, двигаются через лесную местность, замерзшие акватории, оборудуют позиции, маскируются, а еще выполняют боевые задачи, ведут стрельбу из всех видов вооружения и так далее. Кстати, едят и спят они тоже на позициях. Это, без преувеличения, почти героическая выдержка и стойкость.

К слову, экзамен погодой выдержали не только люди военные, но и боевая техника. А это важный момент - проверить резервное вооружение и как оно поведет себя в разных климатических условиях. Идем дальше. Акцент на радиоэлектронной борьбе, маскировке и беспилотниках. На самом деле акцентов там гораздо больше: то, что можно показываем, остальное - в копилку собственного опыта.

Президент Беларуси - он же Главнокомандующий

Ну, и четвертое - это личный контроль главы государства. Это логично и оправданно. Наш Президент - он же Главнокомандующий. Поэтому глубинно понимает как приоритеты развития Вооруженных Сил, так и слабые места, требующие укрепления.

Сегодня вопросы обороноспособности в топе повестки Президента. На днях Александр Лукашенко провел очередное совещание по теме оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса Беларуси. Глава государства акцентировал внимание на том, что в современных условиях самодостаточным считается то государство, которое прежде всего способно обеспечить свою безопасность в военной сфере. Поставлены конкретные задачи, обозначены сроки.