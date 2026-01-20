НАБУ проводит расследование в отношении СБУ

НАБУ завело уголовное дело о коррупции в службе безопасности Украины. Речь идет о периоде работы экс-генерала СБУ Наумова и экс-председателя службы Баканова.

Расследование базируется на показаниях украинского бизнесмена Ваганяна. Тот утверждает, что суммы средств, которые он лично ежемесячно завозил в СБУ, составляли миллионы долларов, иногда доходило до 10 млн. Как заявил бизнесмен, СБУ фактически управлял Наумов, а Баканов был связным между ним и Зеленским.