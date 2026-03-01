3.75 BYN
Над ОАЭ сбили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных Ираном
Из-за эскалации на Ближнем Востоке в регионе 1 марта отменены более 700 рейсов - ожидается, что эти цифры увеличатся по мере того, как авиакомпании будут предоставлять более подробную информацию о рейсах в течение дня.
Над ОАЭ 28 февраля сбили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных с территории Ирана, - сообщает минобороны Эмиратов.
Туристы из России в Дубае ночуют на матрасах в подвалах и парковках отелей из-за регулярных атак. Там оборудованы места для сна и точки с водой и едой. ОАЭ возьмут на себя расходы по размещению путешественников, оказавшихся в затруднительном положении: власти страны обещали непрерывное предоставление базовых услуг в период приостановки рейсов.
После ночных атак в Дубае закрыты пляжи - туристам запрещен доступ к морю в районе Пальмы Джумейра и других прибрежных зон. На дорогах почти нет машин, улицы пусты. Люди остаются в домах или укрытиях на фоне продолжающихся ударов. Отметим, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за закрытия неба на Ближнем Востоке 6-8 тыс. россиян с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в РФ.