Над ОАЭ сбили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных Ираном

Из-за эскалации на Ближнем Востоке в регионе 1 марта отменены более 700 рейсов - ожидается, что эти цифры увеличатся по мере того, как авиакомпании будут предоставлять более подробную информацию о рейсах в течение дня.

Над ОАЭ 28 февраля сбили почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных с территории Ирана, - сообщает минобороны Эмиратов.

Туристы из России в Дубае ночуют на матрасах в подвалах и парковках отелей из-за регулярных атак. Там оборудованы места для сна и точки с водой и едой. ОАЭ возьмут на себя расходы по размещению путешественников, оказавшихся в затруднительном положении: власти страны обещали непрерывное предоставление базовых услуг в период приостановки рейсов.