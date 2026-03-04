3.74 BYN
Над Турцией уничтожили баллистическую ракету
Автор:Редакция news.by
Впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке запущенная, предположительно, из Ирана баллистическая ракета уничтожена в небе над Турцией. Об этом сообщили в турецком Минобороны.
По сообщениям местных СМИ, осколки ракет систем ПВО упали в провинции Хатай. Обошлось без жертв.
Также стало известно, что глава МИД Турции провел телефонный разговор с иранским коллегой. Темой стало падение ракеты. Фидан предупредил Аракчи о недопустимости расширения конфликта вокруг Ирана.