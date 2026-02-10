Над Японией пролетел огненный шар

Огненный шар пролетел над Японией. Яркий болид наблюдали в Канто, Токио, в префектуре Канагава, возле города Кавасаки и даже на фоне знаменитой горы Фудзи.

Астрономы полагают, что это был либо сошедший с орбиты космический аппарат, либо метеор, прилетевший из глубин космоса. Очевидцы пишут в соцсетях, что это "самый яркий метеор, который они когда-либо видели". Специалисты считают, что он полностью сгорел в атмосфере.