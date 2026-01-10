Нападение на банки, поджог мечетей: организаторам мятежей в Иране нужна гражданская война

Ситуация в Иране накаляется. Организаторы продолжающихся уже почти две недели погромов хотят спровоцировать гражданскую войну. Жертвами беспорядков уже стали более 200 человек. Кроме того, прошлой ночью в Хамадане погибли шестеро сотрудников сил безопасности - об этом сообщило агентство Tasnim News.

По данным властей, за сутки в иранской столице протестующие подожгли 25 мечетей, 10 госучреждений, свыше 40 автобусов, совершили нападение на 26 банков. Общенациональный интернет-блэкаут длится в стране уже более 36 часов: отключены мобильная связь, международные звонки, также прервано воздушное сообщение.

Однако, по данным Sky News, западные НПО для координации действий протестующих тайно ввезли в Иран тысячи терминалов Starlink, а SpaceX активировала через них спутниковый интернет.