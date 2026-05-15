Напряженность на Ближнем Востоке угрожает фарминдустрии Европы
Очередной виток напряженности на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива поставили под угрозу здоровье миллионов европейцев. Фармацевтический рынок ЕС столкнулся с угрозой критического дефицита базовых медикаментов, включая парацетамол и антибиотики.
Евросоюз находится в тотальной зависимости, получая до 80 % сырья для лекарств из Китая и Индии, где их производство уже дестабилизировано ростом цен на энергоносители. Фактически заблокированы прямые поставки из Персидского залива таких компонентов, как этилен, мочевина и парафин.
Изменение авиационных маршрутов также значительно увеличивает цены на логистику. Таким образом все осложняющие факторы могут сделать некоторые вещества, нужные для производства лекарств, физически недоступными европейцам.