НАСА: Экипаж из четырех астронавтов - трое американцев и канадец - облетит Луну

Вашингтон возобновляет лунную гонку: НАСА начинает выкатку ракеты с кораблем Orion для первой пилотируемой миссии вокруг Луны с 1972 года.



Как сообщает агентство, сегодня в 15 часов по Минску начнется транспортировка космического корабля на стартовую площадку. Процесс займет до 12 часов. Затем инженеры начнут всестороннюю проверку техники.



Экипаж из четырех астронавтов - трое американцев и один канадец - облетит Луну. Человек впервые увидит ее обратную сторону своими глазами. Миссия займет 10 дней. Запуск возможен не ранее 6 февраля с окном до апреля.