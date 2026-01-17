Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

НАСА: Экипаж из четырех астронавтов - трое американцев и канадец - облетит Луну

Вашингтон возобновляет лунную гонку: НАСА начинает выкатку ракеты с кораблем Orion для первой пилотируемой миссии вокруг Луны с 1972 года.

Как сообщает агентство, сегодня в 15 часов по Минску начнется транспортировка космического корабля на стартовую площадку. Процесс займет до 12 часов. Затем инженеры начнут всестороннюю проверку техники.

Экипаж из четырех астронавтов - трое американцев и один канадец - облетит Луну. Человек впервые увидит ее обратную сторону своими глазами. Миссия займет 10 дней. Запуск возможен не ранее 6 февраля с окном до апреля.

Разделы:

В миреСША

Теги:

СШАЛунакосмос