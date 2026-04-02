NASA запустило корабль Orion с астронавтами к Луне

NASA запустило первый за 54 года пилотируемый полет к Луне. Перед стартом вновь обнаружили какую-то техническую неисправность, но ее удалось устранить.

В рамках 10-дневной миссии 3 астронавта США и 1 канадец облетят спутник Земли на корабле Orion и вернутся обратно. Нынешняя экспедиция будет самым дальним из полетов людей в космос.