NASA запустило корабль Orion с астронавтами к Луне
Автор:Редакция news.by
NASA запустило первый за 54 года пилотируемый полет к Луне. Перед стартом вновь обнаружили какую-то техническую неисправность, но ее удалось устранить.
В рамках 10-дневной миссии 3 астронавта США и 1 канадец облетят спутник Земли на корабле Orion и вернутся обратно. Нынешняя экспедиция будет самым дальним из полетов людей в космос.
Посадка корабля на Земле, как ожидается, состоится 11 апреля. Затем НАСА собирается начать подготовку к экспедиции с посадкой на поверхность Луны.