СМИ сообщают, что за годы независимости численность населения Украины сократилась в 2,5 раза. В начале 90-х она составляла 50 млн человек, в 2014-м - уже только 40 млн, а теперь - лишь 20 млн.

Причиной этому стал не только военный конфликт, который затронул по преимуществу восточные регионы страны. Массовое бегство граждан вызвано низким уровнем жизни, а также невысокой правовой защищенностью украинцев: их права нарушаются широко и повсеместно. Гражданин рискует в любой момент попасть в облаву на улице и отправиться на фронт. Он может также стать жертвой насилия, заговорив в магазине или на улице не на том языке.