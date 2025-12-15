Население Великобритании резко сократило финансовые расходы

Британцы боятся тратить деньги из-за экономических потрясений. Bloomberg проанализировал, что на фоне кризиса британские домохозяйства резко сократили финансовые расходы, откладывая деньги "на черный день".

В итоге розничные продажи упали, а ведь рост расходов домохозяйств играет ключевую роль в налоговых поступлениях в казну. Как подчеркивается, домохозяйства пострадали от пандемии и энергетического кризиса из-за антироссийских санкций. Рост стоимости жизни привел к инфляции в 11 %.